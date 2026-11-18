Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana gelen bina çökmeleri ve istinat duvarı yıkılmasının ardından bölgede kentsel dönüşüm çalışması başlatılması kararlaştırıldı. Dönüşümün mevcut risk alanının çevresini de kapsayacağı açıklandı.

Zonguldak Valiliği, Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi ve Sütliyen Sokak çevresinde yaşanan olayların ardından alınan kararları duyurdu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Zonguldak Belediyesi, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcileri bölgedeki riskleri değerlendirdi.

Toplantıda, bina çökmeleri ve istinat duvarındaki yıkılmanın yaşandığı bölgeyle sınırlı kalmayacak şekilde, çevredeki alanları da içine alan bütünleşik bir kentsel dönüşüm çalışmasının başlatılmasına karar verildi. Sürece ilişkin taşınmaz sahiplerinin bilgilendirilmesi de kararlaştırıldı.

Bölgede biriken yüzey ve zemin sularının kontrol altına alınması amacıyla Zonguldak Belediyesi tarafından gecikmeksizin drenaj çalışmaları yapılacak. Öte yandan, 16 Kasım'da Kadırga Caddesi yeniden araç ve yaya trafiğine açılırken, tahliye edilen Kadırga Apartmanı sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildi.

Gümüşevler Sitesi ile Yağcılar Caddesi üzerindeki tahliye edilen binaların ise en az bir hafta daha izlenmesi kararlaştırıldı. Vatandaşların konutlarına dönüşlerine ilişkin karar, bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecek.