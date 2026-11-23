Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, emniyet ve jandarma yöneticileriyle bir araya gelerek kentteki asayiş çalışmalarını ve alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Zonguldak'ta kamu düzeninin korunması ve güvenlik uygulamalarının ele alındığı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu yönetiminde yapıldı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş'ın katıldığı toplantıda, kent genelindeki mevcut güvenlik durumu gözden geçirildi.

Görüşmede, asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra kamu düzeni için alınması gereken önlemler üzerinde duruldu.