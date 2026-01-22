Vali Hacıbektaşoğlu Çaycuma heyetini kabul etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çaycuma ilçesindeki yerel yöneticileri ve il müftüsünü makamında kabul ederek ilçedeki projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'i kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, ilçedeki mevcut durum ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

Ziyaret kapsamında Vali Hacıbektaşoğlu, Çaycuma ilçesinde devam eden kamu yatırımları ve planlanan projeler hakkında heyetten kapsamlı bilgi aldı. İlçenin gelişimine yönelik stratejik başlıkların değerlendirildiği görüşmede, kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların son durumu analiz edildi. - ZONGULDAK