Zonguldaklı çiftçiler Çiftçi Buluşmaları\'nda destek ve 2027 ÇKS sürecini dinledi

Zonguldak'ta düzenlenen "Çiftçi Buluşmaları"nda üreticilere tarımsal desteklemeler ile 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru süreci hakkında bilgi verildi.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından "Çiftçi Buluşmaları" gerçekleştirildi. Toplantılarda üreticilere bitkisel üretim ve hayvancılık desteklemeleri başta olmak üzere tarımsal destekler hakkında bilgi aktarıldı. Desteklerden yararlanma şartları ve başvuru süreçlerine ilişkin sorular da yanıtlandı.

Program kapsamında 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları da ele alındı. Üreticilere başvuru süreci, yapılması gereken işlemler ve dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Toplantılarda çiftçilerin talep ve soruları dinlenirken tarımsal üretim ile desteklerden yararlanma süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.