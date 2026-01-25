Osmaniye'de bir ilk: Zorkun Yaylası kar festivali ile renklendi - Son Dakika
Osmaniye'de bir ilk: Zorkun Yaylası kar festivali ile renklendi

Osmaniye\'de bir ilk: Zorkun Yaylası kar festivali ile renklendi
25.01.2026 11:06  Güncelleme: 11:10
Osmaniye'de Zorkun Yaylası'nda ilk kez düzenlenen kar festivali, yarıyıl tatiline giren çocuklara neşeli anlar yaşattı. Başkan İbrahim Çenet'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte kar topu oynandı, kızak yarışları yapıldı ve canlı müzik performansları sergilendi.

Osmaniye'de Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Zorkun Yaylası'nda ilk kez kar festivali gerçekleştirildi. Yarıyıl tatiline giren çocuklara bir hediye olarak düzenlenen festivalde beyaz örtüyle bütünleşen yayla, neşenin ve kahkahanın buluştuğu bir kış şölenine dönüştü.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve yarıyıl tatiline giren öğrencilere Belediye Başkanı İbrahim Çenet tarafından hediye edilen Kar Festivali ile Zorkun Yaylası, kar yağışının ardından beyaz bir masala dönüştü. Sessizliği, temiz havası ve mest eden manzarasıyla misafirlerini karşılayan yayla, çevre illerden gelen ziyaretçilerle şenlendi. Zorkun Şenlik Tepesi'nde kurulan festival alanında Başkan Çenet çocuklarla kar topu ve kar voleybolu oynadı. Aileler çocuklarıyla kızak yarışlarında buluşurken, miniklere hediyeler verildi. Sucuk ekmek ve çiğköfte ikramlarıyla ısınan şenlikte, Zorkun'da yükselen neşe kışın soğuğunu unutturdu.

"Amanosların bu eşsiz güzelliklerini birlikte yaşıyoruz ve yaşatıyoruz" diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Bugün Osmaniye bir ilki yaşadı ve Zorkun Kar Festivali ile buluştu. Gerçekten her yaştan insanımız burada. Sadece Osmaniye'mizden değil, çevremizdeki illerden ve ilçelerden çok sayıda yavrumuzu burada konuk ettik. Hala bana kar topu atanlar var. Kar bizim için, Akdeniz için çok nadide bir cevher. Yani çok rastladığımız bir iklim olayı değil. Ama bu yıl 'kar yılı, var yılı' derler ya, gerçekten güzel kar alıyoruz. ve çocuklarımızın da okul tatili döneminde onlara böyle bir hediye vermek istedik. Kampçılar geldi, dağcılar geldi, gastronominin şefleri geldi. Birçok çocuk etkinliği yapıldı. Burada kar voleybolu olsun, kar futbolu olsun, kızaklarla annelerin, babaların çocuklarını çektiği yarışmalar olsun, gerçekten dolu dolu bir gün yaşıyoruz. Bugün Osmaniye, unutulmaz bir gün yaşıyor" şeklinde konuştu.

Animasyon gösterileriyle eğlenen çocuklar, Mustafa Canik ve sanatçı İlker Gökkaya'nın konserleriyle de halaylar çekip oyunlar oynadı. Festivale katılan aileler ve çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni etti. - OSMANİYE

Son Dakika Yerel Osmaniye'de bir ilk: Zorkun Yaylası kar festivali ile renklendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Osmaniye'de bir ilk: Zorkun Yaylası kar festivali ile renklendi - Son Dakika
