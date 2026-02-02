Depremde bacağını kaybeden genç, yaşadığı büyük acıların ardından yeni bir hayata adım attı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesi ve erkek kardeşini kaybeden, enkaz altında 12 saat kaldıktan sonra kız kardeşiyle birlikte kurtarılan ve sağ bacağını kaybeden Muhammet Altaş, yaşadığı tüm acılara rağmen sevdiği Semanur ile evlenerek yeni bir yuva kurdu.

Depreme Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Özpolatlar Sitesi'ndeki evlerinde yakalanan 26 yaşındaki Muhammet Altaş, enkazdan kurtarıldıktan sonra tedavi sürecine alındı. İlk olarak Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Altaş, daha sonra İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde sağ bacağından diz üstü amputasyon ameliyatı geçirdi. Yaklaşık iki ay süren hastane sürecinin ardından hayırseverlerin desteğiyle protez bacağına kavuştu.

Yaklaşık üç yıl boyunca konteyner kentte yaşamını sürdüren ve evliliğinin ardından kiraladığı eve taşınan Altaş, yaşadığı zorlu sürece rağmen hayata tutunmayı başardı. Altaş, 25 Ocak 2026 tarihinde bir süredir birlikte olduğu Semanur ile evlenerek yeni bir hayata adım atarken, çiftin nikahını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er kıydı, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de nikah şahitliği yaptı.

Zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Muhammet Altaş, "6 Şubat depremlerinde annemi ve erkek kardeşimi kaybettim. Kız kardeşimle birlikte 12 saat enkaz altında kaldık. Sağ bacağımı kaybettim ama hayata tutunmayı bırakmadım. Devletimizin, valimizin ve belediyelerimizin desteğiyle bugünlere geldik. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Yeni bir hayata başladık, çok şükür ayakta durmaya çalışıyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu. - MALATYA