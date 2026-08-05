Çamlıhemşin'de Dev Eğitim Toplantısı - Son Dakika
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Çamlıhemşin'de Dev Eğitim Toplantısı

Çamlıhemşin\'de Dev Eğitim Toplantısı
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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çamlıhemşin'de eğitim ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi, Millî Eğitim Bakanlığı'nın üst düzey yönetimini ağırladı. Bakan Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen eğitim kampında, eğitim politikaları, okul yatırımları ve bölgedeki öncelikli ihtiyaçlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Geniş katılımlı organizasyon, hem ilçenin eğitim vizyonuna katkı sundu hem de Yamantürk Öğretmenevi'nin önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekti.

BAKAN YUSUF TEKİN BAŞKANLIĞINDAKİ DEV EĞİTİM KAMPI YAMANTÜRK ÖĞRETMENEVİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Çamlıhemşin, Millî Eğitim Bakanlığı'nın üst düzey yöneticilerini ağırlayarak ilçe tarihinde önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında düzenlenen eğitim kampı, Çamlıhemşin Yamantürk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirildi.

Rize programı kapsamında Çamlıhemşin'e gelen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, Kaymakam Gizem Çiçek, Belediye Başkanı Ömer Altun, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Çamanka ve ilçe protokolü karşıladı.

Çamlıhemşin'de Dev Eğitim Toplantısı

Gerçekleştirilen eğitim kampına Bakan Tekin'in yanı sıra 4 bakan yardımcısı, 17 genel müdür, Personel Genel Müdürlüğü yöneticileri, daire başkanları ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın üst düzey bürokratları katıldı.

Toplantıda eğitim yatırımları, okulların mevcut durumu, devam eden projeler ve gelecek dönem planlamaları kapsamlı şekilde ele alındı. Eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması, okul binalarının fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve Çamlıhemşin'in eğitim alanındaki öncelikli ihtiyaçları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Çamlıhemşin'de Dev Eğitim Toplantısı

Program kapsamında Bakan Yusuf Tekin, Çamlıhemşin Yamantürk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ertan Berberoğlu ile de bir araya gelerek öğretmenevinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Ömer Altun da ilçenin eğitim alanındaki ihtiyaç ve beklentilerini Bakan Tekin'e aktardı. Programın sonunda Başkan Altun, Bakan Tekin'e Çamlıhemşin'in kültürel mirasını yansıtan tarihi su değirmeni motifli özel bir tablo hediye etti.

Çamlıhemşin'de Dev Eğitim Toplantısı

Başkan Ömer Altun, "Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Eğitim yatırımları ve okullarımızla ilgili verimli istişarelerde bulunduk. İlçemize göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çamlıhemşin'de gerçekleştirilen bu geniş katılımlı eğitim kampı, ilçenin eğitim alanındaki önemini bir kez daha ortaya koyarken, Yamantürk Öğretmenevi'nin böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapması da takdir topladı.

Haber: Yavuz Günay

Kaynak: Haber Platformu

Çamlıhemşin, Yusuf Tekin, Son Dakika

Son Dakika Yusuf Tekin Çamlıhemşin'de Dev Eğitim Toplantısı - Son Dakika

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