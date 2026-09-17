Afyonkarahisar'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS kapsamında kontrol edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS kapsamında kontrol edildi

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Afyonkarahisar\'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS kapsamında kontrol edildi
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, TÜFİS kapsamında kent genelindeki marketlerde tarımsal ürünlerin güncel fiyatlarını yerinde inceledi. Sahadan derlenen veriler, piyasa hareketlerinin düzenli takibi için kayıt altına alındı.

Afyonkarahisar’da market raflarında yer alan tarımsal ürünlere ilişkin fiyat hareketleri yakından takip ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, sahadan alınan verilerin hangi amaçla kullanılacağı da önem taşıyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarımsal ürün piyasasındaki gelişmelerin düzenli şekilde takip edilmesi amacıyla TÜFİS kapsamında market fiyatlarına yönelik saha çalışması gerçekleştirildi. Kent genelinde faaliyet gösteren marketlerde yapılan incelemelerde ürünlerin güncel fiyatları yerinde kontrol edildi.

Tarımsal ürünlerin üretimden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği süreçte ortaya çıkan fiyat hareketlerinin izlenmesi, piyasa hakkında sağlıklı verilere ulaşılması açısından önem taşıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte marketlerdeki mevcut fiyat bilgileri sahadan derlenerek sistemli biçimde kayıt altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen TÜFİS çalışması kapsamında Afyonkarahisar’daki marketlerde çeşitli tarımsal ürünlerin fiyatları kontrol edildi. Ekipler, ürünlerin satış noktalarındaki güncel fiyatlarını inceleyerek elde edilen bilgileri ilgili sistem kapsamında değerlendirilmek üzere kayıt altına aldı.

Saha çalışmasının temel amaçlarından biri, piyasanın yalnızca belirli dönemlerde değil, düzenli olarak takip edilmesine katkı sağlamak olarak öne çıktı. Marketlerden elde edilen güncel verilerin, tarımsal ürün piyasasındaki değişimlerin daha yakından izlenmesine imkan sunması hedefleniyor.

PİYASA HAREKETLERİNE YÖNELİK VERİ TOPLANIYOR

TÜFİS kapsamında gerçekleştirilen fiyat takip çalışmalarında, tarımsal ürünlerin piyasadaki seyri hakkında güncel verilerin oluşturulması amaçlanıyor. Sahadan toplanan bilgilerin düzenli biçimde sisteme aktarılmasıyla piyasa hareketlerinin daha sağlıklı şekilde değerlendirilmesine katkı sunulması bekleniyor.

Özellikle üretim, satış ve tüketim aşamalarında ortaya çıkan fiyat değişimlerinin takip edilmesi, tarımsal piyasaya ilişkin veri akışının güncel tutulması açısından önem taşıyor. Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen çalışma da bu kapsamda yürütülen saha takip faaliyetlerinden biri oldu.

ÇALIŞMALARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, üretimden tüketime kadar uzanan süreçte piyasa verilerinin doğru ve güncel şekilde takip edilmesine yönelik uygulamaların sürdürüldüğü belirtildi.

Marketlerde gerçekleştirilen fiyat kontrolleriyle birlikte sahadaki güncel durumun kayıt altına alınması ve ihtiyaç duyulan değerlendirmelerde kullanılabilecek düzenli bir veri akışının oluşturulması amaçlanıyor.

Tarım sektöründe yaşanan gelişmelerin yakından izlenmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

Haber: Faruk Kılınç

Kaynak: Haber Platformu
EkonomiTarımAfyonSon Dakika

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