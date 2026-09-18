Iğdır’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde dev bayraklı yürüyüş

Kutlamalar kapsamında protokol üyeleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla dev Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Iğdır Valiliği önünde bir araya gelen protokol üyeleri, öğrenciler, STK temsilcileri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Mehmet Çavuş Anıtı’na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar, Iğdır Valisi M. Fırat Taş’a Türk bayrağı hediye etti.

Mehmet Çavuş Anıtı önünde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programda şehitler için dualar edilirken, şehitlerin isimlerinin bulunduğu bölüme karanfiller bırakıldı. 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, şehit ve gazilere duyulan vefa ve minnet duygularının ifade edildiği anlamlı anlara sahne oldu.

Haber: Halit Öztürk