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1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 27 şüpheli daha yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterdikleri tespit edilen 27 şüpheli daha yakalandı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 49'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

27 şüpheli daha yakalandı

Soruşturma çerçevesinde aynı suçları işledikleri belirlenen 39 şüphelinin daha kimlikleri tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 27 şüpheli daha yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.