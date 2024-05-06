1 Mayıs'ta taşkınlık yapan 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi - Son Dakika
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1 Mayıs'ta taşkınlık yapan 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi

1 Mayıs\'ta taşkınlık yapan 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık yaparak polise mukavemet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Şüpheliler, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kamu görevlisine direnme' suçlarından tutuklanma riskiyle karşı karşıya.

06.05.2024 16:03
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık yaparak polise mukavemet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 38'i, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kamu görevlisine direnme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

12 şüpheli daha tespit edildi

Soruşturma çerçevesinde aynı suçları işledikleri belirlenen 12 şüpheli daha kimliklerinin tespit edilmesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, burada Savcılığa ifade verdi. Savcılık işlemleri de biten 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 1 Mayıs, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs'ta taşkınlık yapan 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi - Son Dakika

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