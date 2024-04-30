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11 ilde gerçekleştirilen "Bozdoğan 33" Operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde gerçekleştirilen "Bozdoğan-33" Operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik 11 ilde düzenlenen "Bozdoğan-33" Operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, paylaşımında ayrıca Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya hesapları üzerinden sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin de yakalandığını aktardı.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu belirtti.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını ifade eden Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.