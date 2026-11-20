Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 11 vatandaşa kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp "hakkınızda soruşturma var" diyerek 65 milyon lirasını dolandıran 12 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 11 vatandaşın yaklaşık 65 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi. Vatandaşları telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak haklarında soruşturma yürütüldüğünü, kimlik bilgilerinin suç örgütleri tarafından ele geçirildiğini ve isimlerinin çeşitli suçlara karıştığını öne sürerek korku ve panik oluşturdu. Bu yöntemle mağdurların para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmelerini sağladılar. Şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıktan sonra vatandaşların güvenini kazanmak ve iddialarını inandırıcı hale getirmek amacıyla mağdurlara sahte polis kimlikleri ve çeşitli belgeler gönderdikleri tespit edildi. 2026 yılı içerisinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak çeşitli bahanelerle vatandaşlardan para talep eden 18 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

5 ilde eş zamanlı operasyon

17 Kasım'da 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.