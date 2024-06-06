11 yaşındaki kız çocuğu serinlemek için girdiği derede boğuldu - Son Dakika
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11 yaşındaki kız çocuğu serinlemek için girdiği derede boğuldu

Mersin'de 11 yaşındaki kız çocuğu arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği derede boğuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekipleri, kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı.

06.06.2024 23:02
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11 yaşındaki kız çocuğu serinlemek için girdiği derede boğuldu

MERSİN - Mersin'de 11 yaşındaki kız çocuğu arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Bozon Mahallesi'nde 11 yaşındaki Emine Ç., arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için mahallenin yakınındaki dereye girdi. Kız çocuğu bir süre sonra suyun içinde gözden kaybolunca arkadaşları durumu ailelerine, onlarda güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye dalgıç ekipleri, derede yaptıkları aramada kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan küçük kızın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Mersin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 11 yaşındaki kız çocuğu serinlemek için girdiği derede boğuldu - Son Dakika

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