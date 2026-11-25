Nevşehir'de polis ekiplerince fuhuş, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda fuhuş amacıyla çalıştırıldığı belirlenen 31 kadın kurtarılırken, 440 erkek şahsın da soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Ayrıca 6 yabancı uyruklu kişinin çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 3 ayrı suç grubuna yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Toplam 160 personel ve 1 dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda çok sayıda dijital ve fiziki materyal ele geçirildi.

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, Avanos'ta faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. İş yeri sahibi ve işletmecileri oldukları belirlenen 38 yaşındaki A.E.U., 27 yaşındaki M.K.Ç. ve 40 yaşındaki S.P. gözaltına alındı. İş yeri ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital ve fiziki materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında fuhuş amacıyla çalıştırıldığı belirlenen 31 kadın kurtarılırken, kadınlarla birlikte olan ve şüphelilerle para transferi ve iletişim kayıtları bulunan 440 erkek şahsın da tespit edildiği, bu kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derinkuyu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı. 24 Kasım günü saat 06.30'da Nevşehir merkez, Derinkuyu ve Niğde'de 7 şüpheliye ait 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 62 personel ve 1 dedektör köpeğinin katıldığı aramalarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığı ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada ise Avanos ve Ürgüp cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Avanos'ta faaliyet gösteren A. Hamamı ile Ürgüp'teki Ş. Hamamı işletmelerinde yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni olmadan çalıştırıldığı, ayrıca Kıbrıs'ta bulunan bir bankaya ait pos cihazı üzerinden tahsilat yapıldığı belirlendi.

Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Kayseri'de 2 ikamet, 1 otel ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 6 pos cihazı, Kıbrıs firmasına ait çok sayıda banka slibi, 1 tahsilat ajandası, 28 koçan rezervasyon fişi ve 1 yazar kasa ele geçirildi. İncelemelerde 6 yabancı uyruklu kişinin çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edilirken, 43 yaşındaki R.G., 47 yaşındaki T.Ö. ve 18 yaşındaki O.C.T. gözaltına alındı. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet kapsamında ele geçirilen evrakların ise gerekli işlemlerin ardından ilgili birimlere gönderileceği bildirildi.

Üç ayrı operasyon kapsamında toplam 12 şüpheli gözaltına alınırken, olaylarla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.