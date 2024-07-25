13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 72 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 72 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Gürz-1' operasyonlarında 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

25.07.2024 08:16
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13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-1" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 72 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadele vurgusu yaparak, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 72 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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