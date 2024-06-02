3.Sayfa

13 yaşındaki kayıp Ramazan sulama kanalında ölü bulundu

ADANA - Adana'da 2 gündür kayıp olan 13 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri sulama kanalında bir ceset gördü. Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin dün öğle saatlerinden bu yana kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Ramazan Kanbağ'a ait olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ramazan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.