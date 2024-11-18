13 Yaşındaki Kız Kayboldu - Son Dakika
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13 Yaşındaki Kız Kayboldu

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Bursa'da 13 yaşındaki İdil, evden çıkıp kayıplara karıştı. Polis arama çalışması başlattı.

18.11.2024 15:15
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2 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi

13 yaşındaki kız kayıplara karıştı... Polis hareke geçti

BURSA - Bursa'da evinden çıkıp, 18 yaşındaki bir kişiyle görülen 13 yaşındaki kız kayıplara karıştı. İkilinin yolda yürüdüğü anlar kameraya yansırken, polis kayıp kıza ulaşmak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Turgut ailesinin 13 yaşındaki kızı İdil, 2 gün önce akşam saatlerinde çıktığı evden bir daha dönmedi. Bir süre daha bekleyen aile, kızlarını bulmak için dışarıda aramaya çıktı. Fakat kızlarından bir türlü haber alamayan aile, hemen polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis harekete geçerken, küçük kızın en son 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile gittiğini öğrendi. İkilinin yürüyerek kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile kızlarının bulunmasını istedi. Polis küçük kızın bulunması için çalışma başlattı.

13 Yaşındaki Kız Kayboldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 13 Yaşındaki Kız Kayboldu - Son Dakika

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