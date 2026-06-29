134 PKK/KCK Mensubu Teslim Oldu - Son Dakika
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134 PKK/KCK Mensubu Teslim Oldu

134 PKK/KCK Mensubu Teslim Oldu
29.06.2026 13:01
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İçişleri Bakanlığı, 2026 başından itibaren 134 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı başından bu yana yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 2'si gri, 1'i sarı kategoride yer alan toplam 134 PKK/KCK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 2'si gri, 1'i sarı kategoride bulunan toplam 134 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2026 yılı içinde biri sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 134 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, teslim olan terör örgütü mensuplarından 115'inin tutuklandığı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 5'inin ise adli işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 134 PKK/KCK Mensubu Teslim Oldu - Son Dakika

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