Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığını belirledi. Bu tespitin ardından düzenlenen operasyonda 19 kişiden 14'ü yakalandı, 5 kişi ise aranıyor. Şahısların para hareketleri üzerine yapılan incelemede 725 milyonluk işlem hacmi tespit edildi.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda, bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlendi. Söz konusu internet sitesine ilişkin yapılan açık kaynak araştırması neticesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 228'inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile 7258 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen para nakline aracılık etme suçlarından 20 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin para hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde toplam 725 milyonluk işlem hacmi saptandı. Adresleri tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 14'ü adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.