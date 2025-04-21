14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

Karaman'da kamuoyunu sarsan bir olay yaşandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tuvaletinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun doğum yaptığı ortaya çıktı. Olay, hastanede görevli temizlik personelinin çöp kutusunda bir bebek cesedi bulmasıyla gün yüzüne çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; görevli bir personel temizlik yaptığı sırada bebek cesedini fark etti ve durumu hemen hastane yönetimine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, bebeğin doğumdan kısa süre sonra yaşamını yitirdiği belirlendi.

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINDA

Polis ekipleri, doğumu gerçekleştiren 14 yaşındaki M.N.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Genç kızın herhangi bir istismara maruz kalıp kalmadığı ise hem kolluk kuvvetleri hem de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çok yönlü olarak araştırılıyor.