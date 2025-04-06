14 Yaşındaki Sevgilisini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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14 Yaşındaki Sevgilisini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Edirne'de 14 yaşındaki Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldüren E.A. adliyeye sevk edildi.

06.04.2025 17:22
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14 yaşındaki sevgilisini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

EDİRNE - Edirne'de 14 yaşındaki sevgilisini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan aynı yaştaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne'de yürekleri dağlayan olay, dün Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yaşandı. İddialara göre, 14 yaşındaki Gülden Coni ile sevgilisi olduğu iddia edilen 14 yaşındaki E.A, okulun bahçesinde buluştu. İkilinin arasında yaşanan tartışma esnasında E.A bıçakla genç kızı öldürerek, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Gülden'in vahşice öldürüldüğünü belirledi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan incelemenin ardından Gülden'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı"

Otopsi işlemleri tamamlanan Gülden için bugün merkez Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gülden'in cenazesi Bademlik Mezarlığına defnedildi.

"Şüpheli adliyeye sevk edildi"

Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Edirne, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 Yaşındaki Sevgilisini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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