14 Yıl Cezalı Hırsız Yakalandı

Batman'da hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için sürekli farklı araçlarla seyahat eden zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda hakkında "Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan R.G. isimli şahıs 4 Ağustos 2025 tarihinde yakalandı.

"Şahsın yakalanmamak için sürekli araç değiştirdiği ortaya çıktı"

Jandarmanın bir aylık sıkı takibi sonucunda, R.G. isimli şahsın kullanmış olduğu araçlar tespit edildi. R.G. yakalanmamak için tespit edilen bu araçları sürekli olarak değiştirerek kullandığı ve il içinde bu şekilde hareket ettiği tespit edilip ve tespit edilen bu yol güzergahında yaklaşık altı saatlik bekleme sonucu araç kontrollü bir şekilde durdurularak şahıs yakalandı. R.G. isimli şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BATMAN