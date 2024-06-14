15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç paniği - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç paniği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli bir araç nedeniyle trafik çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

14.06.2024 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli bir araç nedeniyle trafik çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise, köprüde meydana gelen olayın bireysel olduğunun değerlendirildiği, emniyetin köprü trafiğini durdurduğu ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.45 sıralarında şüpheli bir araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Şüpheli araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti. Aracın üzerinde "SMA" yazarken, trafik çift yönlü olarak durduruldu. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerinde polis ekipleri sevk edilirken, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi. Trafik akışı bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru açılırken, köprünün hala tek yönlü olarak trafiğe kapalı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

trafik, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç paniği - Son Dakika


22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:18:15. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement