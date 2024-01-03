 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
15 yaşındaki Büşra gözyaşları arasında toprağa verildi: 'Senin ne hayallerin vardı' - Son Dakika
Üye Girişi

15 yaşındaki Büşra gözyaşları arasında toprağa verildi: 'Senin ne hayallerin vardı'

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Büşra Polat, ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Halis Polat, kızının mezarı başında 'Senin ne hayallerin vardı' diyerek acı içinde gözyaşı döktü. Büşra'nın ölümüyle ilgili olarak baba Polat, cinayeti işleyenlerin yakalanmasını ve bu tür olaylara bir 'dur' denilmesini istedi.

03.01.2024 - 15:10,  Güncelleme: 15:12
Abone Ol

15 yaşındaki Büşra gözyaşları arasında toprağa verildi: "Senin ne hayallerin vardı"

Çatışmada başına isabet eden kurşun yüzünden hayatını kaybeden Büşra toprağa verildi

İSTANBUL - Sultangazi'de araçlı iki grup arasında çıkan kalaşnikoflu silahlı çatışmada kurşunların hedefi olan ve 3 günlük yaşam savaşını kaybeden Büşra Polat, toprağa verildi. Acılı baba Halis Polat kızının mezarı başında 'Senin ne hayallerin vardı' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 30 Aralık günü seyir halindeki 34 RB 8900 ve 34 CRT 604 plakalı otomobillerin içindeki şüpheli şahıslar uzun namlulu silahlarla birbirlerine ateş açmıştı. 75. Yıl Heykel Parkı yakınlarında ailesi ile 34 UV 8980 plakalı araçla seyir halinde olan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın başına kurşun isabet etmişti. Ağır yaralanan Polat'ın, tedavi gördüğü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.

Büşra gözyaşları arasında toprağa verildi

Hayatını kaybeden Büşra, ailesinin gözyaşları arasında Sultangazi Yayla mezarında yapılan törenin ardından toprağa verildi. Annesi, babası ve kardeşi Büşra'nın mezarı başında gözyaşları döktü. Büşra'nın mezarı başında ağlayan baba Halis Polat kızına son kez 'Senin ne hayallerin vardı' dedi.

Yoldan geçtiği sırada kurşunların hedefi olarak vefat eden Büşra Polat'ın babası Halis Polat, "Kimlerle bağlantıları olursa olsun bu cinayeti işleyenler elbet yakalanacak. Allah cezalarını versin, güpegündüz kalaşnikoflarla mahalle arasında dağlarda değilsiniz. Eşkiyalar gibi mahalleye girmişler. Bu ilk olay değil, bugün benim canım yanar, yarın başkasınınki yanar. Buna bir 'dur' denmesi lazım. Bunlara bir el atması lazım yoksa bu mahalledekilerin canı daha çok yanar. En azından başkasının canı yanmasın" dedi.

15 yaşındaki Büşra gözyaşları arasında toprağa verildi: \'Senin ne hayallerin vardı\'
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Halis Polat, Sultangazi, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 yaşındaki Büşra gözyaşları arasında toprağa verildi: 'Senin ne hayallerin vardı' - Son Dakika


15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 50 kişi hayatını kaybetti İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 50 kişi hayatını kaybetti
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10
Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi

Son Dakika
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 50 kişi hayatını kaybetti
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:14:57. #1.12#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki Büşra gözyaşları arasında toprağa verildi: 'Senin ne hayallerin vardı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement