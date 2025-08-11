15 Yıl Hapis Ceza Alan Kadın Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'Dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından 15 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ