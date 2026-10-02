15 yıl hapis cezası olan firari, 9 yıl saklandıktan sonra Bağcılar'da yakalandı - Son Dakika
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15 yıl hapis cezası olan firari, 9 yıl saklandıktan sonra Bağcılar'da yakalandı

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15 yıl hapis cezası olan firari, 9 yıl saklandıktan sonra Bağcılar\'da yakalandı
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Bağcılar'da yakalanan firarinin, aile yakınlarından birine ait eski kimlik kartıyla 2017'den bu yana saklandığı belirlendi. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 suçtan aranan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aile yakınlarından birine ait eski kimlik kartı kullanarak 9 yıldır bu şekilde yaşadığı öğrenilen firari, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Bağcılar'da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri aranan şahısların ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 6 suçtan aranması olan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt G.'nin (49) izini sürdü. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin önceki eşinden 2 tane çocuğunun olduğu belirlendi. Adresi izlemeye alan polis ekipleri Cüneyt G.'nin bu eve belirli aralıklarla gelip kaldığını belirledi.

Bağcılar'da yakalandı

30 Eylül'de akşam saatlerinde şüphelinin kaldığı adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon yapıldı. Şüpheli, Cüneyt G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hırsızlık" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Aile yakınlarından birine ait eski kimlik kartı kullanarak 9 yıl saklandı

Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda polis ekiplerine; aile yakınlarından birine ait eski kimlik kartı kullanarak 2017 yılından beri bu şekilde yaşadığını beyan ettiği, dini nikahlı eşi olduğu, çocuklarının bu evde kaldığını, ara sıra bu eve geldiğini beyan ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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