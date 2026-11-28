İstanbul Başakşehir'de bir kişinin komşusuna emanet bıraktığı yaklaşık 150 milyon lira değerindeki para, altın ve ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin soruşturmada 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Polis, çalınan varlıkların kamuoyunda "AHBAP" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan M.A.Y. ile bağlantılı olabileceği ihtimalini inceledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Kasım'da A.Y.'nin komşusu N.Ş.'ye emanet bıraktığı döviz, nakit para, külçe altın ve ziynet eşyasının çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, N.Ş. ile eşi R.Ş.'nin yurt dışında bulunduğu sırada şüpheliler Y.T., N.Ö. ve T.T.'nin eve girdiğini belirledi. Emniyetin açıklamasında, Y.T.'nin evden aldığı değerli eşyaları arkadaşı E.H.'ye teslim ettiğinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, emanet bırakılan varlıkların, kamuoyunda "AHBAP" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan A.Y.'nin eşi M.A.Y. ile bağlantılı olabileceği ihtimali de incelendi.

10 kilogram külçe altın ve 310 bin dolar ele geçirildi

Operasyonlarda 10 kilogram külçe altın, çeşitli ziynet eşyaları, 310 bin dolar ve 2 milyon 400 bin lira nakit para ele geçirildi. Nakit paranın 2 milyon 210 bin lirası E.H.'nin iş yerinde, 190 bin lirası ise Y.T.'nin aracında bulundu. Ele geçirilen para ve değerli eşyalara el konuldu.

Gözaltına alınan N.Ş., R.Ş., Y.T., N.Ö., T.T. ve E.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.T. tutuklanırken N.Ş. ve T.T. hakkında ev hapsi kararı verildi. N.Ö. ile E.H. adli kontrol şartıyla, R.Ş. ise serbest bırakıldı.