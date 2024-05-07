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16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü öğrenci servisi ile çarpıştı: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'da öğrenci servis minibüsü ile 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk motosiklet sürücüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kızılca mahallesi Koru yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan S. yönetimindeki 32 ADT 231 plakalı Karsan marka öğrenci servis aracı cadde üzerinde bulunan liseye giriş yaptığı esnada, ehliyetsiz sürücü Osman C. idaresindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü kafasını minibüs camına çarptı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Fırathan Y. ise yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.