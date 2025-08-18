17 Milyonluk Ferrari Kaza Yaptı

İstanbul Büyükçekmece'de sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği 17 milyon değerindeki Ferrari, köprünün ayağına çarparak ağır hasar aldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 karayolu Ekinoba mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç köprü ayağına çarpıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale geldi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu. - İSTANBUL