17 Yıl Sonra Kayıp Kadının Cinayeti Duyuruldu

24.02.2026 20:09
Ebru K.'nin 17 yıl önce eniştesi tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı, abla ve enişte gözaltında.

Manisa'da miras işlemleri için yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Ebru K.'nin 17 yıl önce eniştesi tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili maktulün ablası ve eski eniştesi gözaltına alındı.

Ebru K., 2009 yılında kayboldu. Yakın zamanda babasının hayatını kaybetmesi üzerine akrabaları, miras işlemleri için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin Manisa'nın Şehzadeler ilçesi İğdecik Mahallesi'ndeki ikameti nedeniyle soruşturmayı Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başlattı. Ekiplerin şüphe üzerine yaptığı detaylı araştırma sonucu genç kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Ebru K.'nin o dönem ablası Fatma K.'nin dini nikahlı eşi olan Ufuk K.'nin yanında çalıştığı öğrenildi. İkili arasında yaşanan ilişki sonucu Ebru K.'nin hamile kaldığı öne sürüldü. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından şüpheli, Ebru K.'yi iple boğarak öldürdü. Cinayet tespitinin ardından ekipler, Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde kazı çalışması yaptı. Olay tarihinde şüpheli Ufuk K.'ye ait olan bahçedeki kazıda maktule ait kafatası ve insan kemikleri bulundu. Çıkarılan kemikler inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna gönderildi.

Abla ve enişte gözaltında

Olayın ardından şüpheli Ufuk K. ekiplerce yakalandı. Soruşturma kapsamında, olay sonrası Ufuk K.'den ayrılarak Kars'a yerleştiği tespit edilen abla Fatma K. de gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
