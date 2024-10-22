177 Sosyal Medya Hesabına İşlem

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörist başı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından taziye niteliğinde paylaşımda bulunan 177 sosyal medya hesabı yöneticisinin tespit edilerek işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, terörist başı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından 177 sosyal medya hesap yöneticisi ile ilgili işlem yapıldığını duyurdu. Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır. Siber suç ve suçlularla mücadele için 7 gün 24 saat sanal devriyelerimiz görevinin başında." - ANKARA