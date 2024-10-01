Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu - Son Dakika
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Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu

Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu

İş insanı Fikret Orman, Beşiktaş'ta kirada oturduğu evi sözleşmesi bitmeden boşalttığı gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Mahkeme, Orman'ın yaklaşık 18 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.

01.10.2024 10:07
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İş insanı Fikret Orman, Beşiktaş'ta kirada oturduğu evi sözleşmesi bitmeden boşalttığı için ev sahibiyle mahkemelik oldu.

MAHKEMELİK OLDULAR

Sabah'ta yer alan habere göre; S.B., Beşiktaş'taki evini 2012 yılında iş insanı Fikret Orman'a dolar üzerinden kiralamış, 2016 yılında ise Orman'ın sözleşmeye uymayarak evi boşaltması üzerine taraflar davalık olmuştu. Orman, ev sahibinin 3 ay 15 günlük kira bedeli ve evde oluşan zararlar için açtığı davaya itiraz etmiş, bunun üzerine S.B. itirazın iptali için yeniden mahkemeye başvurmuştu.

18 BİN DOLAR ÖDEYECEK

Orman, evin tahliyesinin sözleşmenin bitişiyle birlikte gerçekleştiğini, ev sahibi S.B.'nin sebepsiz şekilde zenginleşmeye çalıştığını söyledi. Mahkeme sonunda kararını açıkladı. Evin hor kullanıldığı, Orman'ın ev sahibine ödemediği 15 günlük kira borcunun bulunduğu, düşülen depozito bedeliyle birlikte yaklaşık 18 bin doları ev sahibine ödemesi gerektiğine karar verdi.

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Son Dakika 3.Sayfa Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ahmet Bağcı:
    Eee yani? Bize ne bundan 51 1 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    iş insanı beşiktaş kulübü başkanı nasıl kirada oturur anlamış değilim 50 1 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    para olunca ev sahibi de gözü açılıyor fakir biri olsa çıkartmak için bin türlü bahaneyle çıkartır 24 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    18 BIN DOLAR VE FİKRET ORMAN SACMA 20 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Bir akşamlık yemek parası.. 16 1 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    NİYE DOLAR. BURASI TÜRKİYE, her türlü ev sahibi haklı demekki 5 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    erkekler için söylüyorum çokta haber başlığını okudum oda haber değil çokta....... deydi ailesi ile devlet düşünsün 2 1 Yanıtla
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