18 Yıl Sonra Gözaltılar Başladı - Son Dakika
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18 Yıl Sonra Gözaltılar Başladı

Kastamonu'da kaybolan kadınla ilgili oğlu ve gelini gözaltına alındı, kemiklerin bulunduğu araştırılıyor.

19.09.2024 21:14
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan kadınla ilgili gözaltına alınan oğlunun ardından, gelini de gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Gümürtler köyünde yaşayan ve 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına aile üyelerinin açılması ile tekrar açıldı. Programa katılan Musaoğlu'nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi. Azdavay Cumhuriyet Savcılığı tarafından, programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesinin ardından Aydın Musaoğlu Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bunun üzerine Hatice Musaoğlu'nun o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde, Hatice Musaoğlu'nun kemiklerinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun sorgusu devam ederken, olayla ilgili Aydın Musaoğlu'nun eşi N. Musaoğlu da gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 18 Yıl Sonra Gözaltılar Başladı - Son Dakika

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