19 Yaşındaki Genç Annesini Vurdu

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Afyonkarahisar'da 19 yaşındaki bir genç, babasından 10 yıl önce boşanan annesini başka bir erkekle ilişkisi olduğu gerekçesiyle pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Olay, kent merkezi Fatih Mahallesi'nde gece saat 02.00'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi oturdukları sokakta kavga olduğunu ve bir kişinin vurulduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler Sevgi E. (41) isimli kadını evde yerde hareketsiz yatarken buldu. Ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin motosiklete binerek kaçtıklarını tespit etti. Ardından şahısların peşine düşen ekipler O.K. ve kadının oğlu H.H.B. isimli şüphelileri olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede tetiği çeken kişinin H.H.B. olduğu belirlendi. Katil zanlısı ilk ifadesinde, babasından yaklaşık 10 yıl önce boşanan annesinin başka bir erkekle ilişkisini duyduğunu ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini iddia etti. Şahısların olayda kullandıkları tüfeği ise boş bir araziye attıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR