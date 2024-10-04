19 Yıllık Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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19 Yıllık Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

19 Yıllık Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Akşehir'de düzenlenen operasyonda, 19 yıl hapis cezası olan M.A.A. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

04.10.2024 13:13
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Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl 14 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahsı düzenlediği operasyonla yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, yıllar önce Antalya'da suç işleyip kayıplara karışan, hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan ve uzun süredir aranan M.A.A.'nın izini süren ekipler, şahsın Akşehir'de olduğunu ve inşaatlarda işçi olarak çalıştığını belirledi. Şüphelinin kaldığı yeri de tespit eden ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri şüpheli M.A.A.'nın kaldığı eve operasyon düzenledi. M.A.A. evde 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Şüpheli M.A.A.'nın iki ayrı dosyadan "Gece vaktinde silahla kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 19 yıl 14 ay 15 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.A.A. işlemlerinin ardından Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 19 Yıllık Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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