1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında arızalanan tekne 3 kişiyle Lapseki\'de kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyetine ait bot ile yedeklenerek Lapseki'de emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında içinde 3 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KEGM-9' botu sevk edildi.

Kurtarma faaliyetleri neticesinde tekne, içerisindeki 3 kişi ile birlikte Lapseki'de emniyete alındı.