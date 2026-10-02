2,5 milyon varil taşıyan süpertankere Umman açığında saldırı düzenlendiği öne sürüldü - Son Dakika
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2,5 milyon varil taşıyan süpertankere Umman açığında saldırı düzenlendiği öne sürüldü

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Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertankere Umman'ın yaklaşık 8 kilometre açığında saldırı düzenlendiğini ve yangın çıktığını öne sürdü. Mürettebattan ölen veya yaralanan olup olmadığı ve geminin bayrağı henüz açıklanmadı.

İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahta seyreden ve yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıdığı belirtilen bir süpertankere Umman'ın yaklaşık 8 kilometre açığında saldırı düzenlendiği ve gemide yangın çıktığı öne sürüldü.

ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilim sürerken, Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü. İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada izinsiz güzergah üzerinde seyreden bir süpertankere saldırı düzenlendi. Geminin Umman kıyılarının yaklaşık 8 kilometre açığında vurulduğu ve gemide yangın çıktığı iddia edildi.

Kaynaklar, söz konusu tankerin yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıdığını öne sürerken, geminin hangi ülkenin bayrağını taşıdığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Saldırıda mürettebattan ölen veya yaralanan olup olmadığı da henüz açıklanmadı.

Kaynak: İHA
Hürmüz BoğazıDenizcilikGüvenlik3. SayfaSon Dakika

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