3.Sayfa

2 ikametten ziynet eşyası çalan hırsız evinde uyuşturucuyla yakalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde farklı tarihlerde iki eve girerek altın ve ziynet eşya çalan hırsız, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalar ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesinde yaşayan İ.K.'ninevinden 2 bilezik, R.Ş.'ninevinden ise 50 gram külçe altın, 3 bilezik, beşi bir yerde altın ve 4 bin TL çalındı. Durumu fark eden ev sahipleri, jandarmaya şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kamera kayıtları incelemeleri ve alınan ifadeler sonrasın olayı gerçekleştiren kişinin S.D.olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli S.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çaldığı ziynet eşyalar, bir miktar para, 4 kök kenevir, 30 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheli tutuklanırken ziynet eşyalar ve paralar sahiplerine teslim edildi.