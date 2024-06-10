20 İlde Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 663 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

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20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-22" operasyonlarında; 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 157 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 56'sı tutuklandı. 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. - ANKARA