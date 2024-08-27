20 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Suç Makinası Gaziantep\'te Yakalandı

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20 yıl hapis cezası ile aranan suç makinası Gaziantep'te saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde istihbari çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu Ticareti Yapmak, Mala Zarar Verme ve Hırsızlık" olmak üzere (7) ayrı dosyadan hakkında 20 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K.K. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama takip ve çalışmalar sonucunda JASAT ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP