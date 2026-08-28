2025 Faaliyet Raporu Yayınlandı - Son Dakika
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2025 Faaliyet Raporu Yayınlandı

2025 Faaliyet Raporu Yayınlandı
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Erzurum Mahkemesi, en çok görülen dava türlerini ve ortalama sürelerini açıkladı.

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu, kamuoyunun şeffaf bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu verilerini paylaştı.

Raporda, Tüketici Mahkemesi Hukuk Mahkemesi bünyesinde en çok karşılaşılan 10 dava türü ve bu davaların ortalama bitirilme süreleri istatistiksel olarak gözler önüne serildi. Verilere göre, tüketici mahkemelerinde en uzun süren dava türü "Tapu İptali ve Tescil" olurken, en hızlı çözüme kavuşturulan dava türü ise "Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Tüketiciyi Koruma Kanunu Davaları" olarak kayıtlara geçti.

Dava Bitirme Sürelerinde "Tapu İptali ve Tescil" İlk Sırada

Açıklanan raporda, Tüketici Mahkemesi'nde vatandaşların hukuki süreçlerinde en çok zaman alan dosyanın ortalama 226 gün ile "Tapu İptali ve Tescil" davaları olduğu belirtildi. Bu davayı, banka garanti sözleşmelerinden kaynaklanan ve ortalama 219 gün süren "Menfi Tespit" davaları ile malın ayıplı olmasından kaynaklanan ve 205 günde sonuçlanan "Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan Davalar" takip etti.

En Hızlı Çözülen Davalar 144 Gün Sürüyor

Raporda yer alan ilk 10 dava türünün genel ortalama bitirilme süresi 187,3 gün olarak hesaplanırken, bazı dava türlerinin diğerlerine göre çok daha hızlı karara bağlandığı görüldü. Tüketici Mahkemelerinde en kısa sürede neticelenen dava türü, ortalama 144 gün ile "Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Tüketiciyi Koruma Kanunu Davaları" oldu. Bunu sırasıyla 163 gün ile satım sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları ve 166 gün ile tazminat davaları izledi.

İlk 10 dava türü ve ortalama karar süreleri şu şekilde açıklandı:

Tapu İptali ve Tescil: 226 gün, Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan): 219 gün, Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan): 205 gün, İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan): 202 gün, Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali: 188 gün, İtirazın İptali: 181 gün, Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan): 179 gün, Tazminat: 166 gün, Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan): 163 gün ve Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan): 144 gün

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından yayınlanan bu verilerin, adalet sistemindeki işleyiş süresinin takibi ve vatandaşların hukuki süreçlerdeki öngörülebilirliğini artırması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2025 Faaliyet Raporu Yayınlandı - Son Dakika

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