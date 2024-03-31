21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 51 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 51 şüpheli yakalandı

21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

31.03.2024 08:43
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21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 51 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 51 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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