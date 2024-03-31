21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 51 şüpheli yakalandı

21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı. - ANKARA
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, yerel seçimlerde akrabalarından olmayan muhtar adayını desteklediği iddiasıyla amcasının oğulları tarafından pompalı tüfekle vurulan Yusuf Yiğit hayatını kaybetti. Olayda biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi de yaralandı. E.Y. ve M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kağıt fabrikası inşaatında vinç sepetinde kaynak yaparken dengesini kaybeden kaynak ustası, 20 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-18' operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-18' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 gündür süren çalışmalarda 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda uyuşturucu madde, sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirdi. Ayrıca aranan şahısların yakalandığı operasyonlarda silahlar ve mermiler bulundu. Trafik timleri tarafından yapılan kontrollerde ise birçok araç kontrol edildi ve öğrencilere trafik eğitimi verildi. Göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele kapsamında da çalışmalar yapıldı.
Batman'da gece saatlerinde Gap Mahallesi Mereto Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar nedeniyle yangın çıktı. Sürücü otomobilden kendini dışarı attı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Babaoğlu Köyü'nde, bir kişi seçimde karşı tarafı desteklediği için muhtar adayı tarafından darp edilerek yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sahra Çölü üzerinden Türkiye'ye kadar gelen toz bulutu gece yarısı İstanbul'u etkisi altına aldı. Toz fırtınası nedeniyle hava kirliliği 4 gün süreceği bildirildi. Vatandaşlar gözlerde acı hissi, nefes darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi etkilerle karşılaşabilir.
Suriye'nin Sahra Çölü üzerinden gelen toz fırtınası İstanbul'a ulaştı. Gece yarısı kent toza bürünürken, toz bulutu araçları kapladı. Meteoroloji yetkilileri sağlık açısından uyarıda bulunurken, toz bulutunun ardından çamur yağışlarının beklenildiği bildirildi. Hava kirliliği 4 gün süreceği tahmin ediliyor.
31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı. Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı. Sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullarına gitti. Mega kentte saat 08.00'den itibaren oy kullanma işlemi başlayacak.
31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı. Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı. Sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullarına gitti. Oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak.
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