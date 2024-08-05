3.Sayfa

22 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi

SAMSUN - Samsun'da 22 yaşındaki bir genç serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirdi.

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı, Gençlik Merkezi mevkisinde denize giren Dursun Özkara, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gencin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Samsun Büyükşehir Belediyesinin cankurtaranları denize girerek şahsı karaya çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.