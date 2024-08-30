23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı
Son 5 gündür devam eden 'GÜRZ-10' operasyonları kapsamında Türkiye genelinde 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Operasyonlar Ankara merkezli olarak yürütülürken, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
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30.08.2024 08:22:14. #1.13#
SON DAKİKA: 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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