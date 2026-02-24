27 İlde Silah Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
27 İlde Silah Kaçakçılarına Operasyon

24.02.2026 08:30
Jandarma, 27 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi, 259 kişi yakalandı.

27 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da düzenlenen operasyonlar sonucu; 1 kaçak silah imalathanesi, 27 uzun namlulu tüfek,

147 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan muhtelif miktarda parça, araç ve gereç ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

