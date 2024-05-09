27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Adıyaman'da Yakalandı - Son Dakika
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27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Adıyaman'da Yakalandı

27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Adıyaman\'da Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahsı yakaladı. Uyuşturucu ticareti, tehdit ve yalan beyan gibi suçlardan aranan şahıs Elazığ'da tespit edildi ve Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirilerek ifadesi alınacak.

09.05.2024 13:06
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Çeşitli suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, tehdit ve resmi belge düzenlemesinde yalan beyanda bulunma suçlarından toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan M.S., isimli şahsın yakalanması için Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın Elazığ'da olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonla şahıs Elazığ'da kaldığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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