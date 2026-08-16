28 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
Erzincan'da, hakkında 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, hakkında kesinleşmiş 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ekiplerce yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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