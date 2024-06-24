29 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı adreste yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

29 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı adreste yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan toplamda 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Ö., polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. Şahsın silahla tehdit, az sayıda mermi bulundurma, kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından hüküm giydiği belirlendi. Gözaltına alınan T.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

24.06.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı adreste yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu çeşitli suçlardan toplamda 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak çalışmalar soncunda aranması olduğu tespit edilen T.Ö., Asayiş ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. T.Ö. isimli şahsın "silahla tehdit, az sayıda mermi bulundurma, kasten yaralama ve kasten Öldürme" suçlarından toplam 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan T.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 29 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı adreste yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
21:47 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu Morata’dan taraftarları heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata'dan taraftarları heyecanlandıran hareket
21:18 Kimse bunu beklemiyordu Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı
21:15 İmamoğlu, kendisine karşı “Erdoğan“ diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
20:11 İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim
20:09 Kayseri’de diri fay hattı bulundu Kayseri'de diri fay hattı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 22:35:31. #1.11#
SON DAKİKA: 29 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı adreste yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement