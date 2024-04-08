3 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde üç katlı bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Dereköseler köyü Kocamehmetler Mahallesi'nde Adem O.'ya ait 3 katlı evin çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede çatının tamamını sardı.
Aile sakinlerinin yangını fark ederek sokağa çıkmasının ardından çevredekiler de durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Uzun süren uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler bölgeden ayrıldı. Evin çatısında maddi hasar meydana geldi.
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